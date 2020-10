Bianca (27) und Julian Claßen (27) sind voller Stolz! Ihr Sohn Lio (2) ist am Sonntag zwei Jahre alt geworden. Um ihrem Ältesten einen ganz besonderen Tag zu bescheren, schmissen die YouTuber daher eine kleine Party unter dem Motto Feuerwehr. Doch bei den Vorbereitungen lief eine Sache gewaltig schief: Sowohl Bibi und Julian als auch ihre gesamte Verwandtschaft standen fast ohne Geschenk da. Denn ursprünglich hatten sie Lio zusammen eine einzige, aber dafür große Sache übergeben wollen. In einem YouTube-Video erklärte Bibi nun, was passiert ist: "Ich habe online was bestellt, das ist jetzt über zweieinhalb Wochen her und das ist immer noch nicht angekommen." Daraufhin seien die 27-Jährige und ihr Mann noch schnell in ein Spielwarengeschäft gefahren, um Ersatz zu besorgen.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de