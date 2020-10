Der deutsche YouTube-Star Philipp Mickenbecker teilt sein schweres Schicksal mit seinen Followern: Der Mitbegründer des erfolgreichen Kanals The Real Life Guys ist erneut an Krebs erkrankt und hat laut seinem Arzt nur noch wenige Wochen zu leben. Das berichtete er gerade erst in einem aktuellen YouTube-Video. Der 23-Jährige war bereits vor drei Jahren auf wundersame Weise nach einer Krebsdiagnose wieder gesund geworden, auch die Mediziner hatten sich das damals nicht erklären können. Deswegen gibt Philipp auch jetzt die Hoffnung nicht auf, dass alles gut wird. Der Webvideoproduzent verzichtet auf eine beschwerliche Chemotherapie und will, so lange es geht, mit seinem Zwillingsbruder Johannes auf dem gemeinsamen Channel weiter kreative Do-It-Yourself-Clips drehen.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de