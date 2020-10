Isabell Bernsee packt aus! Die gelernte Immobilienkauffrau nahm 2019 an dem TV-Format Der Bachelor teil und lernte dort Andrej Mangold (33) kennen. Allerdings kam sie dort nicht wirklich mit seiner Art klar, sodass sie sich dazu entschied, die Show freiwillig zu verlassen. Dass der ehemalige Basketballer nun genau wegen seines Benehmens im Sommerhaus heftige Kritik einstecken muss, ist für die 30-Jährige keine Überraschung. Isabell scheint sich sogar fast ein wenig darüber zu freuen, dass die Zuschauer endlich sein vermeintlich wahres Gesicht wahrnehmen. "Jetzt weißt du mal, wie das ist, wenn alle Leute einen haten. Am besten, du hängst die Karriere an den Nagel", ließ sie Andrej im Gespräch mit Promiflash indirekt wissen.

