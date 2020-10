Muss Michael Wendler (48) seinen DSDS-Juryposten etwa wieder abgeben? Während der Dreharbeiten beschloss der Schlagerstar, seine Frau Laura (20) zurück in die USA zu bringen, verpasste dabei allerdings seinen Rückflug nach Deutschland. Dadurch schaffte er es auch nicht mehr rechtzeitig ans Set der Castingshow und der Recall wird zunächst ohne ihn stattfinden. Trotzdem scheint Michael seinen Platz neben Dieter Bohlen (66), Maite Kelly (40) und Mike Singer (20) behalten zu dürfen. "Ich werde erst am Wochenende nach Deutschland kommen und nächste Woche wieder bei DSDS dabei sein", ließ der 48-Jährige in einem Bild-Interview über seinen Manager Markus Krampe verlauten.

