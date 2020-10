2017 stand Grace Mertens in den Sing-Offs von The Voice Kids – und schon damals war bekannt, dass die 16-Jährige an einem Hirntumor leidet. Im Netz lässt die Sängerin ihre Fans an ihrem harten Kampf gegen den Krebs teilhaben und schockt jetzt mit traurigen Nachrichten: Ihre Situation hat sich verschlimmert und ihr bleibt offenbar nicht mehr viel Zeit, bis sie sterben wird. Grace plant bereits ihre eigene Trauerfeier. "Wir haben einige Pläne für die Beerdigung gemacht und wir dachten, es wäre doch toll, wenn alle meine Freunde und meine Familie während der Zeremonie in einem Video ihre schönsten Erinnerungen teilen könnten", schreibt sie nun auf Instagram.

