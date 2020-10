Barbara Schöneberger (46) packt aus, was bei ihr im Bett läuft, wenn der Mond aufgegangen ist! Die Moderatorin feiert derzeit ein Doppeljubiläum: Ihr Magazin "Barbara" erschien vor fünf Jahren zum ersten Mal – und gleichzeitig kommt am 15. Oktober die 50. Ausgabe raus. In dem Jubiläumsheft geht es um die Nachtstunden – und zu denen fällt der Ehefrau des IT-Unternehmers Maximilian von Schierstädt auch so einiges ein: Denn wenn es dunkel ist, kann sie beim Schäferstündchen so richtig Gas geben!

"Dunkelheit macht natürlich, dass man manche Sachen machen darf, die man bei Helligkeit nicht machen darf. Es gibt einfach Praktiken, die man nur im Dunkeln machen kann", deutet die 46-Jährige im Interview zur neuesten Barbara-Ausgabe an. Konkretisieren wolle sie diese Praktiken allerdings nicht. Scheint jedoch ganz so, als sei die Lust auch nach elf Ehejahren bei der Wahl-Berlinerin nicht verflogen. Ihre Beziehung mit dem IT-Fachmann krönen mittlerweile zwei Kinder.

Dass es in Liebesdingen so gut für die TV-Moderatorin läuft, hat sicher auch mit ihrem Körpergefühl zu tun. Immerhin fühlt sich Barbara pudelwohl in ihrer Haut, wie sie erst Anfang September auf Instagram betonte: "Fast wie Sophia Thomalla (31)", verglich sie sich scherzhaft mit dem durchtrainierten Model zu einem Foto, das sie in einem figurbetontem Kleid mit breitem Taillengürtel zeigt.

Barbara Schöneberger im August 2020

Barbara Schöneberger, Moderatorin

Barbara Schöneberger im Mai 2018

