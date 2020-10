The Voice of Germany geht in eine neue Runde! Am 8. Oktober startet die Jubiläumsstaffel der beliebten Castingshow mit den Blind Auditions. Zum zehnten Mal wollen die Gesangstalente die Coaches dann von ihrem Können überzeugen – und das wird mit gleich mehreren Neuerungen gefeiert. Promiflash hat für euch alle spannenden Änderungen zusammengefasst: Es sitzen mehr Coaches denn je in den Drehstühlen, die Comeback-Stage hat einen neuen Coach und sogar die Zuschauer dürfen für ihre Lieblinge buzzern! Doch damit nicht genug: Auf der Bühne versuchen alte Bekannte aus der Sendung erneut ihr Glück.

