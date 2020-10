Pietro Lombardi (28) hat endlich wieder Glück in der Liebe – doch was sagt eigentlich seine Ex Sarah (27) zu der neuen Frau an seiner Seite? Erst vor wenigen Wochen machte der Sänger seine noch ganz frische Beziehung offiziell: Influencerin Laura Maria konnte das Herz des Musikers im Sturm erobern. Und Sarahs Reaktion? Das erste Turtelbild des jungen Paares via Instagram kommentierte die "Genau Hier"-Interpretin mit den rührenden Worten: "Alles Liebe euch beiden. Freue mich für dich!" Von bösem Blut ist bisher also weit und breit keine Spur. Im Rahmen einer Fragerunde ging die Künstlerin nun sogar noch etwas genauer auf die neue Liebe ihres Ex ein...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de