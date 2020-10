Dass der zweite Sohnemann von Paola Maria (26) ziemlich ungeduldig ist, wurde schon relativ früh klar. Bereits in der 20. Woche hatte die YouTuberin Übungswehen, Anfang des neunten Monats raubten der werdenden Mama dann starke Vorwehen den Schlaf. Mittlerweile ist die 26-Jährige in der 37. Woche angekommen, was schon fast ein kleines Wunder ist. Denn vor einigen Tagen sah es so aus, als ob Paola und ihr Mann Sascha (33) früher als erwartet erneut Eltern werden würden. "Letzte Woche war ich bereits im Krankenhaus, weil starke Wehen-Aktivitäten da waren, und da hatte mich meine Frauenärztin schon mal ins Krankenhaus geschickt. Er sitzt halt schon seit Längerem sehr tief mit seinem Kopf im Becken", erzählt die Schwangere in einem aktuellen YouTube-Video. Mittlerweile hätten die Kontraktionen allerdings wieder nachgelassen und sie sei schnell wieder zu Hause gewesen.

