Viele GZSZ-Darstellerinnen zogen sich schon für den Playboy aus. Jüngstes Beispiel: Anne Brendler (48). Die ehemalige Vanessa-Richter-Darstellerin zeigt sich in der neuen Ausgabe des Männermagazins von ihrer erotischen Seite – dazu sei sie allerdings schon mal angefragt worden, als sie noch in der RTL-Daily mitspielte, lehnte damals aber ab. "Ich weiß nicht, ob ich das zu der Zeit wirklich wollte", erklärte die Beauty gegenüber Bild. Doch auch ihre Serien-Kolleginnen ließen bereits die Hüllen fallen: 2015 wagten sich Iris Mareike Steen (28) und Isabell Horn (36) leicht bekleidet vor die Linse. 2011 zog sich Sila Sahin (34) für das Cover des Hefts aus. Nina Bott (42) war bereits dreimal in der Zeitschrift zu sehen: "Wenn man das schon zweimal gemacht hat, musste ich da jetzt nicht groß darüber nachdenken", verriet sie 2017 im Promiflash-Interview.

