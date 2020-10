Die frischgebackene Mama Darya Sudnishnikova ist wieder Single! Mitte des Jahres schlug ein Auftritt der Influencerin in der russischen TV-Show "On Air Live" hohe Wellen. Die 14-Jährige war schwanger und plante, ihr Baby mit ihrem damals zehnjährigen Freund Ivan großzuziehen. Die beiden freundeten sich immer mehr mit dem Gedanken an, gemeinsam in eine Elternrolle zu schlüpfen. Doch das Liebesglück hielt nicht lange an. Vor wenigen Tagen zog Ivan den Schlussstrich und trennte sich von Darya. Wie geht es der Teenie-Mutter jetzt? Sie gesteht: Die Trennung habe sie überrascht!

