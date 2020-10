Mike Heiter (28) gibt seinen Fans einen Einblick in seine Gefühlswelt. Die Trennung von Elena Miras (28) vor rund vier Wochen scheint dem Essener doch mehr zuzusetzen, als seine Fans zunächst dachten! Vor allem die Entfernung zu ihrer gemeinsamen Tochter Aylen, die Elena nun in der Schweiz großzieht, macht dem ehemaligen Love Island-Kandidaten zu schaffen, wie er in seiner Instagram-Story gesteht: "Das Leben ändert sich irgendwie komplett. Auch mit unserer Tochter: Ich kann sie nicht einfach mal kurz abholen und ein Eis essen gehen oder so. Ich muss jetzt dementsprechend eigentlich immer in die Schweiz fahren, was auch noch ein anderes Land ist." Doch Mike gibt sich dennoch optimistisch: Er und Elena werden sich an die neuen Lebensumstände schon gewöhnen und die gemeinsame Erziehung wuppen.

