Was will uns Britney Spears (38) bloß mit diesem Clip sagen? Seit einigen Wochen machen sich die Fans große Sorgen um die Pop-Prinzessin. Der Grund: Einige Nutzer meinten, in ihren Social-Media-Postings versteckte Hilferufe entdeckt zu haben. Angeblich leide die Musikerin unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (68) – und wolle gerettet werden. Dass die 38-Jährige im August versuchte, ihren Vater als Vormund loszuwerden, befeuerte die Gerüchte weiter. Mit einem seltsamen Instagram-Auftritt sorgte Britney jetzt erneut für Zündstoff: In einem neuen Video dreht sie unglaublich viele Pirouetten...

