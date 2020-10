TikTok-Star Jasi_xx3 (18) meldet sich mit einem Mama-Update! Vor sechs Wochen hat ihre Tochter Eleyna das Licht der Welt erblickt und ihr Leben damit ganz schön auf den Kopf gestellt. Ihre Fans lässt sie natürlich auch an ihrem neuen Alltag teilhaben und steht ihnen nun in einem neuen YouTube-Video Rede und Antwort. Unter anderem spricht sie offen über ihren After-Baby-Body und die Dehnungsstreifen, die sie seit der Schwangerschaft hat. "Ich habe zum Beispiel an den Oberschenkeln welche bekommen und an den Waden."

