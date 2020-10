Erst kürzlich veröffentlichten Johannes Haller (32) und Jessica Paszka (30) ihr erstes Pärchenbild. Bei dem Foto fiel den Fans der beiden allerdings nicht nur das Motiv an sich auf, sondern vor allem eine ganz spezielle Kleinigkeit: So vermuteten einige Instagram-User, dass Johannes seinen Oberarm auf dem Bild mittels Photoshop muskulöser schummelte als er eigentlich ist. Jessi dementierte das bereits in ihrer Story. Dabei wäre der Ex-Kuppelshow-Beau in der Hinsicht zumindest kein Neuling. Schon während der Beziehung zu Yeliz Koc (26) griff Johannes zum Optimierungs-Mausklick.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de