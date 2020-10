Andrej Mangold (33) bekommt unerwarteten Support! Der Ex-Bachelor erfährt zurzeit einen heftigen Shitstorm. Der Grund: Viele Zuschauer fanden die Art, wie er mit seiner ehemaligen Rosen-Kandidatin Evanthia Benetatou (28) im Sommerhaus der Stars umgegangen ist, nicht in Ordnung – und sprachen sogar von Mobbing! Im Zuge der Hate-Welle gegen ihn packten nun einige Stars mit alten Stories gegen den Basketballspieler aus. Das findet Rosen-Kollegin Gerda Lewis (27) wiederum absolut "uncool", wie sie jetzt in einer langen Instagram-Story ausführte...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de