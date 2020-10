Endlich ist es so weit – Prince Charming geht in eine neue Runde! Damit das Warten auf die zweite Staffel der Gay-Version von Der Bachelor nicht allzu langweilig wird, bekommen die Fans im Netz bereits eine leckere Vorschau in die erste Folge. Und dabei zeichnet sich schon jetzt ab: Die Boys könnten dieses Mal schneller zur Sache kommen, als man gucken kann. Schon in der ersten Episode zeigt ein Kandidat sein bestes Stück.

Obwohl die Ausstrahlung im Free-TV erst ab dem 26. Oktober (und ab 12. Oktober bei TVNow) ansteht, können die Zuschauer schon jetzt einen ersten Blick auf die neuen Single-Männer werfen. Auf TVNow sind die ersten 30 Minuten abrufbar und zeigen, wie die Jungs sich für das erste Treffen mit ihrem Prince Alexander Schäfer vorbereiten. Kandidat Sascha genießt vorab noch mal eine ausgiebige Dusche und lässt beim fleißigen Einschäumen keinen Zentimeter aus: Der Kölner zeigt nicht nur seine Mega-Muskeln, sondern stellt auch seinen Penis zur Schau. Ob ihm bei diesem Anblick eine Krawatte von Alex sicher ist?

Nicht nur der TV-Kavalier dürfte rein optisch von seinen Prachtkerlen begeistert sein. Auch die Fans finden, dass sich die Liebesanwärter sehen lassen können. In einer Promiflash-Umfrage schnitten sie sogar etwas besser als ihre Die Bachelorette-Kollegen ab. Während Melissas (25) potenzielle Traummänner hinsichtlich der Frage, welche Männer heißer sind, 46,5 Prozent der Stimmen sammeln konnten, holten sich Alex' Kandidaten mit 53,5 Prozent den Sieg.

Instagram / /alexperiences Alexander Schäfer, Prince Charming

Instagram / bodycoachsascha "Prince Charming"-Teilnehmer Sascha

TVNOW Der Cast von der zweiten Staffel "Prince Charming"

