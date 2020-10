Was sagt Laura (20) zu den heftigen Schlagzeilen über ihren Ehemann Michael Wendler (48)? Der Musiker machte am Donnerstagabend mit einigen Aussagen im Netz auf sich aufmerksam: Auf Instagram verkündete der Schlagerstar, mit sofortiger Wirkung aus der DSDS-Jury auszusteigen. Doch damit nicht genug: Michael fuhr damit fort, der Bundesregierung "wegen der angeblichen Corona-Pandemie" schwere Verstöße gegen die Verfassung vorzuwerfen. Zahlreiche Werbepartner distanzierten sich daraufhin von dem Sänger. Doch wie reagiert seine Frau auf den Shitstorm? "Laura merkt, glaube ich, noch gar nicht, was da so passiert!", erklärte Markus Krampe, der Manager des Paars, gegenüber Guten Morgen Deutschland. Die Influencerin habe sich zudem über die Reaktionen der Kooperationspartner gewundert – und die Situation als "nicht so schlimm" bezeichnet.

