Welche Sex and the City-Darstellerin hat sich wohl hinter dieser coolen Maske versteckt? Die vier Hauptdarstellerinnen fielen in der Kultshow nicht zuletzt durch ihre aufregenden Looks auf. Auch nach dem Ende der Serie haben Sarah Jessica Parker (55), Kim Cattrall (64), Cynthia Nixon (54) und Kristin Davis (55) ihren Ruf als echte Fashionistas behalten – und dem macht eine der vier jetzt mal wieder alle Ehre. Aber wer zeigt sich denn hier kaum erkennbar im stylishen Masken-Look?

Tatsächlich spaziert hier Sarah Jessica Parker durch New York. Die 55-Jährige verließ gerade ihre Boutique SJP in Manhattan und war dabei zwar kaum zu erkennen, aber dennoch gewohnt modebewusst. Sie trug eine gemusterte Maske, die offenbar aus ihrer eigenen Kollektion stammt. Außerdem verdeckte sie ihr Gesicht durch eine XXL-Sonnenbrille. Dazu kombinierte sie eine graue Stoffhose, kniehohe schwarze Stiefel und eine glänzende schwarzgoldene Jacke. Eine pinkschwarze Umhängetasche verschaffte dem Outfit noch einen kleinen Farbtupfer.

Zuvor hatten Paparazzi Sarah noch dabei abgelichtet, wie sie Kunden in ihrem Shop bediente. Um ihre High-Heel-Kollektion an den Mann – oder eben an die Frau – zu bringen, zeigt Sarah auch mal vollen Körpereinsatz und hilft auf allen Vieren beim Anziehen der Schuhe.

RCF / MEGA Sarah Jessica Parker vor ihrer Boutique in Manhattan

RCF / MEGA Sarah Jessica Parker in New York, Oktober 2020

RCF / MEGA Sarah Jessica Parker in ihrer Boutique in New York

