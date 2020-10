Ende September gab James Cameron (66) in einem Instagram-Livestream bekannt, dass er die Dreharbeiten zur lang ersehnten Fortsetzung von Avatar endlich abgeschlossen hat. Schon bald soll sogar die letzte Klappe zum dritten Teil fallen. Ab Dezember 2022 wird es in Zwei-Jahres-Abständen endlich die neuen Sequels zu sehen geben – fünf an der Zahl sollen es werden. Promiflash fasst euch zusammen, was man bereits über Teil zwei und die weiteren Streifen weiß...

