Ist Lishas wohlgeformter Po wirklich echt – oder legte sie sich für die Rundung unters Messer? Das fragen sich etliche Zuschauer seit dem Auftritt der YouTuberin im Sommerhaus der Stars. Eigentlich möchte sich die Berlinerin zu solchen Oberflächlichkeiten nicht äußern. Als aber ein Chirurg im TV per Ferndiagnose festgestellt haben will, dass an ihren vier Buchstaben nicht alles echt sein könne, platzte der 33-Jährigen der Kragen: "Mein Po ist echt! Das wurde falsch diagnostiziert, da hat der Chirurg ein bisschen zu hoch gepokert. Ich habe weder Silikon-Implantate noch Fetteinspritzungen", empörte sie sich im Bild-Interview. Stattdessen geht Lisha zusammen mit ihrem Partner Lou tagtäglich ins Gym – das Training habe ihre Kehrseite zu dem gemacht, was sie heute ist.

