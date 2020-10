Na, da verpasst Scott Disick (37) aber was! Der Reality-TV-Star und Sofia Richie (22) sollen nach einer turbulenten On-Off-Beziehung von nun an getrennte Wege gehen. Es gab zwar Anzeichen, dass die Stars ihrer Liebe noch mal eine Chance geben könnten, doch vor ein paar Tagen entfolgten sie sich dann plötzlich auf Instagram. Für viele Fans war das die endgültige Trennungsbestätigung. Vielleicht war dieser Schritt auch ganz gut – denn Scott würde bei diesem Anblick sicherlich wieder schwach werden!

Sofia lud auf Instagram einen neuen Schnappschuss hoch – und lässt darauf tief blicken. Unter ihrem aufgeknöpften Hemd verzichtete die Blondine auf einen BH und setzte sich in ihrem komplett in Grün gehaltenen Outfit perfekt in Szene. Zwar kann Scott den heißen Netzbeitrag nicht mehr begutachten – dafür aber allerhand andere Promis. So kommentiert etwa Sängerin Madison Beer (21): "So hübsch, Sof" – und neben Influencerin Kylie Jenner (23) klickten über 280.000 User auf den Like-Button. Ob Scott auch eine begeisterte Nachricht hinterlassen würde, wenn er könnte?

Oder würde ihn der Anblick seiner schönen Ex-Freundin gar nichts ausmachen? Der 37-Jährige wurde vor ein paar Tagen mit seiner früheren Flamme Bella Banos beim Abendessen gesichtet und heizte damit die Gerüchte an, dass er schon längst wieder vergeben sein könnte. Sein Date mit der 24-Jährigen soll laut einem Insider von E! News auch der Grund sein, warum Sofia ihn auf Social Media aus ihrer Abonnenten-Liste verbannt hat.

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie im Oktober 2018 in Los Angeles

Getty Images Sofia Richie, US-amerikanisches Model

Getty Images Scott Disick im Februar 2019 in San Diego

