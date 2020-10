Nina Bott (42) berichtet ausführlich wie nie über ihre Fehlgeburt! 2017 verkündeten die ehemalige GZSZ-Darstellerin und ihr Freund Benjamin Baarz voller Vorfreude, dass sie ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Doch in der achten Schwangerschaftswoche verlor die Schauspielerin das Baby. In ihrer Autobiografie Ich bin eine Traumfrau – Oder wie heißt das, wenn man immer müde ist? erklärt sie nun, wie es ihr in dem Moment ergangen ist: "Ich war geschockt, alles an mir fühlte sich irgendwie taub an."

