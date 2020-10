Bekommen Lilly (Iris Mareike Steen, 28) und Nihat (Timur Ülker, 31) bei GZSZ eine zweite Chance? Schon vor knapp einem Jahr – kurz nach Lillys Trennung von Tuner (Thomas Drechsel, 33) – bandelten die Ärztin und der Handwerker an und landeten zusammen in der Kiste! Bei den beiden blieb es aber bei einem One-Night-Stand – bis jetzt! In einer kommenden Folge kommt es zwischen Lilly und Nihat in der Daily erneut zum Sex. Wird es jetzt ernst zwischen den beiden?

Im RTL-Interview spricht Darstellerin Iris über die Beziehung zwischen ihrer Figur und der des angehenden Juristen. "Es entsteht vorerst eine innige Freundschaft – eine sehr innige", gibt sie lachend im Gespräch preis. Die erotische Spannung zwischen ihnen bleibe bestehen und um diese aufrechtzuerhalten, würden sich Lilly und Nihat immer wieder feurige Debatten auf hohem intellektuellen Niveau liefern.

"Ich finde, die beiden passen richtig gut zusammen", verrät die Blondine weiter. Sowohl körperlich als auch auf intellektueller Ebene – ein Problem gebe es allerdings: Nihat habe noch nie eine feste Beziehung gehabt und es stelle sich die Frage, ob er langfristig treu bleiben könne. Und auch Lilly habe in vergangenen Beziehungen schlechte Erfahrungen gemacht. "Aber es wäre doch schön, wenn es diesmal langfristig doch die ganz große Liebe ist und bleibt."

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner Nihat (Timur Ülker) und Lilly (Iris Mareike Steen) in einer GZSZ-Szene

Anzeige

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, GZSZ-Darstellerin

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner Nihat (Timur Ülker) und Lilly (Iris Mareike Steen) in einer GZSZ-Szene

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de