Heiß, heißer, Lena Gercke (32)! Erst im Juli ist das Model zum allerersten Mal Mama geworden. Kurz nach der Geburt purzelten auch schon fleißig die Pfunde und die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin verblüffte die Fans mit ihrem ultraflachen Bauch. Dass Lena nach ihrer ersten Schwangerschaft wieder in Topform ist, steht mittlerweile wohl außer Frage – das beweisen nun auch diese brandneuen Aufnahmen!

Wirft man einen Blick in Lenas Instagram-Story, wird einem klar: Sie ist nicht nur wieder superschlank, sondern fühlt sich offenbar auch rundum wohl in ihrer Haut. In verschiedenen Sequenzen posiert die 32-Jährige in Dessous – und von überschüssigen Schwangerschaftskilos, Dehnungsstreifen und Co. fehlt dabei jede Spur. Außerdem postet Lena zwei Unterwäscheschnappschüsse in ihren Feed und das erste positive Feedback lässt nicht lange auf sich warten. "Wahnsinn, wie kann man nach einem Babybauch so schnell wieder so eine tolle Figur haben?", fragt sich eine Followerin in der Kommentarspalte.

Wie Lena es geschafft hat, in den vergangenen Monaten wieder in Form zu kommen, verriet sie bislang nicht. Vor Kurzem teilte sie jedoch einen kleinen modischen Meilenstein mit ihren Fans. "Seit einem Jahr keine Jeans mehr getragen", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie wieder Denim trägt.

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Oktober 2020

Instagram / lenagercke Lena Gercke im September 2020

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Oktober 2020

