Saskia Beecks (32) ist zurück! Vor einigen Monaten hatte sich die Schauspielerin urplötzlich von Social Media zurückgezogen: Obwohl sie zuvor noch fleißig als Influencerin gearbeitet hatte, legte die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit eine persönliche Pause ein – und verschwand kurzerhand aus der Öffentlichkeit. Am Sonntag meldete sie sich dann das erste Mal seit Monaten wieder bei ihren Instagram-Fans: "Mir geht’s wirklich gut. Ihr habt sicherlich viele Fragen an mich – die hatte ich in letzter Zeit aber auch an mich, deswegen musste ich mich ganz schön zurückziehen und ein Social Detox machen!", erklärte sie.

