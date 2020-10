Ganz klar: Alexander alias Sascha Koslowski (33) vergöttert seine Frau! Auch wenn der Produzent und YouTuberin Paola Maria (27) sich bereits vor drei Jahren ihr Eheversprechen gegeben haben, lieben die beiden sich noch wie am ersten Tag. Daraus machen die Eltern des kleinen Leonardo und ihres zweiten Babys, das gerade unterwegs ist, kein Geheimnis. Das unterstreicht nun auch diese Aktion: Zu Paolas 27. Geburtstag veröffentlichte Sascha jetzt einen romantischen Beitrag im Netz!

Via Instagram postete der Content-Creator ein superheißes Foto des Geburtstagskindes: Paola ist darauf in ein sexy rotes Negligee, elegante Hosen sowie ein paar rote High Heels gekleidet und posiert mit einer Flasche Champagner auf einem Hotelbett – als das Bild aufgenommen wurde, war die zweifache Mutter in spe aber noch nicht schwanger. Dazu schrieb Sascha: "Noch darfst du nichts trinken, mache ich heute für dich! Happy Birthday, mein Lieblingsmensch! Wünsche dir ein sehr langes Leben und unendliches Glück. Danke Dir für alles – besonders für die Babys."

Nicht nur Sascha ist hin und weg von seiner schönen Frau, auch seine Community kommt in den Kommentaren unter dem Bild gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus – darunter auch Bonnie Strange (34): "So eine heiße Mama!", staunt das Model. Wie findet ihr den Schnappschuss? Stimmt unten in der Umfrage ab!

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski auf der Babyshower, September 2020

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria und ihr Mann Sascha

Instagram / diekoslowskis Paola und Sascha Koslowski im Juli 2020

