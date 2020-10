Bei Take Me Out geht es ganz schön zur Sache! Seit einigen Wochen flimmert die neue Staffel über die TV-Bildschirme. Auch dieses Mal suchen wieder 30 flirtwillige Frauen nach einem Traummann – doch zwei von ihnen wurden schon bitterlich enttäuscht: Alina und Costina. Was bei beiden "Take Me Out"-Girls vielversprechend begonnen hatte, endete in einer kleinen Katastrophe. Sowohl Alina als auch Netz-Star Costina wurden hintergangen. Doch nicht immer muss ein Flirt in der Kuppelshow so enden – denn Aylin und Eddie beweisen, dass man auch die wahre Liebe finden kann...

