Hollywood trauert um Conchata Ferrell (77). Die Schauspielerin, die einem großen Fernsehpublikum vor allem wegen ihrer Rolle der Berta in Two and a Half Men bekannt ist, starb am vergangenen Montag. Nachdem der Tod des Serienstars publik wurde, meldeten sich einige seiner Co-Stars im Netz und verabschiedeten sich auf rührende Weise. Unter ihnen ist auch Charlie Sheen (55), der der TV-Darstellerin auf Twitter sogar ein Gedicht verfasste. "Berta, deine Haushaltsführung war ein bisschen suspekt, aber wie du dich um deine Mitmenschen gekümmert hast, war einfach perfekt”, schrieb der 55-Jährige.

