Wie steht es um Adeles (32) Liebesleben? Schon im vergangenen Jahr gab die Sängerin die Trennung von ihrem Mann Simon Konecki bekannt. Seither gibt es immer wieder Gerüchte, die "Hello"-Interpretin sei wieder auf Flirtkurs. Ihr wird zum Beispiel eine Beziehung mit dem Rapper Skepta (38) nachgesagt. Jetzt gibt es schon wieder neue Liebes-Spekulationen: Geht da etwa was zwischen Adele und Chris Brown (31)?

Der Musiker wurde zumindest am vergangenen Donnerstag in London von Paparazzi erwischt, als er der 32-Jährigen mitten in der Nacht einen Besuch abstattete. Ein Augenzeuge erklärte gegenüber The Sun: "Es war alles eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Er ist mitten in der Nacht angekommen und erst so gegen zwei Uhr morgens wieder gegangen." Chris wurde dabei offenbar von einigen Bodyguards begleitet.

Aber bahnt sich da wirklich eine Liebelei zwischen den beiden Musikstars an? Oder sind Adele und Chris einfach nur Freunde? Immerhin soll bei diesem nächtlichen Besuch auch Model Gina Huynh dabei gewesen sein, die Chris zurzeit angeblich datet. Glaubt ihr, dass zwischen Adele und Chris etwas läuft? Stimmt ab!

Getty Images Adele bei den Grammy Awards 2017

Getty Images Chris Brown bei den Grammys im Januar 2020

Instagram / ginavhuynh Gina Huynh, Model

