Michael Tomaschautzki wirkt in Das Sommerhaus der Stars eigentlich besonders ehrlich und Harmonie bedürftig – seine Mitstreiter Lisha und Lou behaupten nun jedoch in einem neuen YouTube-Video, ihn von einer ganz anderen Seite kennengelernt zu haben: "Michi ist einer der aggressivsten Menschen, die ich in meinem Leben jemals kennengelernt habe", erzählt die Berlinerin. Der Betriebswirt habe seine Partnerin Diana Herold (46) sogar mit einem Gegenstand beworfen. Das sei aber nicht ausgestrahlt worden – genau wie die Tatsache, dass der Mental-Coach üble Schimpfworte genutzt habe.

