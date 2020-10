Wie läuft es zwischen Henrik Stoltenberg und Sandra Janina? Die Studentin und der Personal Trainer gingen bei der diesjährigen Love Island-Staffel ordentlich auf Tuchfühlung. Nach Ende der Dreharbeiten sind nun beide wieder in ihrem Alltag angekommen – und die große Frage ist: Wie steht es um die junge Liebe der Turteltauben? Die 21-Jährige gibt im Promiflash-Interview nun Einblicke: "Man vermisst sich. Man merkt ja, wenn man gerade keine Zeit miteinander verbringt, dass man den anderen vermisst und viel an ihn denkt." Demnächst soll es aber in Henriks Heimatstadt Köln endlich ein erstes Treffen nach der Kuppelshow geben.

