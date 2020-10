Vor einigen Wochen weihte Pietro Lombardi (28) seine Fans endlich in dieses süße Geheimnis ein: Nach fünf Jahren als Single ist er tatsächlich wieder in festen Händen. Laura Maria heißt die Glückliche, die das Herz des DSDS-Stars sofort im Sturm erobert hat. Das hatte zunächst allerdings nicht auf Gegenseitigkeit beruht, denn Laura hatte ihn erst einmal eiskalt abblitzen lassen. Das plauderte das Paar jetzt bei Instagram aus: "Ich habe sie auf TikTok gesehen, fand sie schön. Komischerweise blonde Frau und ich dachte mir: Wie kann ich sie schön finden? Aber es war wirklich so. Dann wollte ich sie für ein Video haben und sie meinte: Nö, keinen Bock."

