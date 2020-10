Homophober Übergriff auf Martin Angelo! Der fast immer gut gelaunte Ex-Prince Charming-Kandidat ist vor Kurzem nach Berlin gezogen. Doch der Start in der Hauptstadt fällt dem TV-Darsteller alles andere als leicht. Die Wohnungssuche läuft nicht so wie erwartet. Jetzt kam in der Hauptstadt aber noch ein echtes Horror-Erlebnis dazu – dabei verlor sogar der bärtige Schönling für einen Moment sein Lachen. Martin wurde in einem Restaurant homophob angegangen.

In seiner Instagram-Story lässt der Wahlberliner den schrecklichen Vorfall Revue passieren. Am Donnerstag ging Martin in seiner Mittagspause in ein Restaurant, um sich etwas zum Essen zu holen. "Da war eine große Scheibe und ich habe eine Freundin gesehen und hab daran geklopft. Neben mir saß ein Pärchen. Ich habe echt leise geklopft, weil ich niemanden belästigen wollte. Der Mann ist auf einmal aufgestanden, hat mich am Hals gepackt und hat 'Schwuchtel' gesagt", beschreibt er unter Tränen das traumatische Erlebnis. Martin verstand in diesem Moment nicht, wie ihm geschah.

Am liebsten würde er diesen "blöden Tag" einfach vergessen und hinter sich lassen. "Was mich am meisten stört ist, dass eine fremde Person dafür verantwortlich ist, dass ich mich so fühle", erklärt Martin.

Instagram / martin.angelo Martin Angelo, Berlin 2020

Instagram / martin.angelo TV-Star Martin Angelo

Instagram / martin.angelo Martin Angelo, 2020 in Berlin

