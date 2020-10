Diese Frage werden sich in den kommenden Wochen wieder zahlreiche ratewütige Zuschauer stellen: Welche Promis stecken wohl unter den The Masked Singer-Kostümen? Auch das Rateteam aus Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) weiß natürlich noch nicht, welche Stars in dieser Staffel dabei sind. Das heißt aber nicht, dass sie noch keine Ahnung haben! Bei der Pressekonferenz zur dritten "The Masked Singer"-Staffel äußerten die zwei jetzt ihre Theorien...

DAS ALPAKA

Bülent: "Guck mal, der hat doch so 'ne Tasche! Das haben nur Kanacken an. So 'ne Tasche, so 'ne Bauchtasche! [...] Wenn es ein Mann ist, dann könnte es entweder Apache, Capital Bra (25) oder Kaya Yanar (47) sein."

Sonja: "Kaya Yanar! Das ist gut!"

DER FROSCH

Bülent: "Hat er diese Bauchmuskeln wirklich? Ist der so athletisch? Dann könnte es ein Sportler sein."

Sonja: "Ich hab mir schon beim Frosch gedacht, dass ist eben kein so super Mucki-Man! [...] Ich hab eher an einen Sportler gedacht, der eher dünn ist – so ein Ski-Flieger zum Beispiel: Jens Weißflog, Dieter Thoma. Dieter ist ein Kumpel von mir!"

DAS ALIEN

Sonja: "Es ist, denke ich, ein Mann oder eine sehr große Frau – oder was dazwischen: Olivia Jones (50) zum Beispiel! [...] Aber da könnte doch vielleicht auch ein internationaler Star drin sein, also jemand, der überall bekannt ist: Keine Ahnung, Tom Kaulitz (31)?"

Bülent: "Ich könnte mir vorstellen, Alien, [...] das könnte Conchita Wurst (31) sein – weil du gesagt hast, international Sonja, die ist auch international! Die war in Australien, die war überall schon."

DIE BIENE

Sonja: "Ich hab jetzt grade [...] an ein Model gedacht! Wie wär's denn mit Eva Padberg (40)? Wobei, die wäre wahrscheinlich größer..."

Bülent: "Die Biene, ich hab da so das Gefühl, dass da so eine Überraschung rauskommt.[...] Beim Engel haben sie immer gedacht, das wäre eine Frau und dann habe ich losgesungen! [...] Das wäre die geilste Überraschung, wenn die Biene ein Mann ist. [...] Vielleicht auch ein Transgender – Olivia Jones? Ich muss da mal nachforschen."

DER ANUBIS

Bülent: "Ich hab ja schon in der zweiten Staffel gedacht, da macht irgendwann noch so ein Jan Josef Liefers (56) mit – weil der singt auch geil und so! Ich könnte mir vorstellen, dass auch so einer da drunter ist. Wer weiß?"

Sonja: "Ich hab jetzt zum ersten Mal die Handbewegungen gesehen. [...] Da hab' ich jetzt grade gedacht: Das könnte ein Koch sein! Wie wär's jetzt, keine Ahnung, mit Steffen Henssler (48)? Oder hier, der Mälzer (49) – obwohl, der passt da, glaube ich, nicht mehr rein... Sorry, Tim!"

DAS SKELETT

Bülent: "Wenn das eine Metal-Frau wäre, ich würde ausrasten! [...] Ich könnte mir vorstellen, ich haue jetzt mal einen Namen raus, damit man schonmal googeln kann, für die Leute, die nicht wissen, wer's ist: Wenn das eine Metal-Sängerin ist, dann ist das Stefanie Haben [Jennifer Haben (25)] von Beyond the Black. Die ist ne Metal-Sängerin, ne sehr hübsche Sängerin und die kann richtig abgehen!"

Sonja: "Da könnte tatsächlich irgendeine krasse Sängerin, sag' ich jetzt einfach mal, drunter sein – vielleicht sogar mit ner Opernsängerausbildung? Tatsächlich so eine Judith Williams (48), die das ja wohl kann."

DIE KATZE

Sonja: "Sehr schmal und klein, sehr schmal! Kann das sein? [...] Das ist wirklich ein sehr schmales Geschöpf, richtig? [...] Lena Meyer-Landrut (29) ist doch so ein schmales Ding!

Bülent: "Ja, stimmt! Oder bei der letzten Staffel wurde ja auch schon Evelyn Burdecki (32) getippt."

DAS NILPFERD

Sonja: "Wenn dieses Nilpferd die Show auf den Spitzen macht, dann muss es eine ganze harte Sau sein, weil das ist richtig krass! In so einem Kostüm, schwer, auf Spitzenschuhen… Das muss jemand sein, der leidensfähig ist, durch eine ganz harte Schule gegangen ist! [...] Désirée Nick (64) zum Beispiel! Der würde ich das sofort zutrauen, da sowas von die ganze Zeit auf den Spitzenschuhen rumzutänzeln."

Bülent: "Da hast du vollkommen Recht! Ich habe Désirée Nick mal getroffen in einer Show und da hatten wir's über 'The Masked Singer' [...] und dann sagte sie: 'Wenn ich da mitmachen würde, dann wäre es ein Kostüm, das total der Gegensatz von mir ist!' Da denk ich, na klar: Nilpferd!"

DAS ERDMÄNNCHEN

Sonja: "Das ist auf jeden Fall eine Frau, die darunter steckt. Könnte eine Schauspielerin sein oder ne Komikerin? Wie wär's denn mit ner Komikerin? Mirja Boes (49)!"

Bülent: "Wenn's ne Frau ist – guck mal, Erdmännchen. Es gibt einen Promi, oder zwei sogar, die heißen Erdmann [...] Fiona Erdmann (32), [...] oder Susi Erdmann. Das könnte doch auch sein."

DER HUMMER

Sonja: "Irgendwie, ich weiß auch nicht, habe ich da hingeguckt, und dachte, es könnte ein Spanier sein. Vielleicht, weil er eine spanische Bolerojacke hat! [...] Also, es könnte vielleicht Nico Santos (27) sein!"

Bülent: "Beim Hummer, glaube ich, muss es ein Komiker sein. [...] Mirko Nontschew oder Teddy [Tecleban] – Teddy singt ja hervorragend."

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Alpaka

© ProSieben/Marc Rehbeck Der "The Masked Singer"-Frosch

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Alien

© ProSieben/Marc Rehbeck Die "The Masked Singer"-Biene

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Anubis

© ProSieben/Marc Rehbeck Das "The Masked Singer"-Skelett

© ProSieben/Marc Rehbeck. "The Masked Singer"-Katze

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Nilpferd

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Erdmännchen

© ProSieben/Marc Rehbeck. "The Masked Singer"-Hummer

ActionPress ; Getty Images Collage: Sonja Zietlow und Bülent Ceylan

