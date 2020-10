Bald geht das muntere Rätselraten wieder los: Am kommenden Dienstag startet die beliebte Show The Masked Singer in die dritte Staffel! Genau wie die gespannten Zuschauer ist auch das Rate-Team aus Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) bisher völlig ahnungslos, welche Promis unter den aufwendigen Kostümen stecken könnten. Welchen Star würden sie denn am Liebsten auf der "The Masked Singer"-Bühne sehen?

Promiflash hat mal bei Bülent und Sonja nachgefragt! Die Dschungelcamp-Moderatorin musste nicht lange überlegen. "Ja, also ich hätte gerne Robbie Williams (46), bitte einmal – notiert?", witzelte sie bei der Pressekonferenz zur dritten Staffel. Und wen würde der Comedian gern in einem verrückten Kostüm sehen? "Ja, Udo Lindenberg (74) auf jeden Fall!", betonte der 44-Jährige und schwärmte weiter: "Der ist 'ne Legende für mich."

Damit wären die Wunschvorstellungen ja geklärt! Wie sieht es mit realistischen Tipps aus? Schon vorab äußerte Sonja bei der Pressekonferenz eine erste Theorie, wer unter der Nilpferd-Ballerina stecken könnte: "Wenn dieses Nilpferd die Show auf den Spitzen macht, dann muss es eine ganz harte Sau sein, weil das ist richtig krass! In so einem Kostüm, schwer, auf Spitzenschuhen… Das muss jemand sein, der leidensfähig ist, durch eine ganz harte Schule gegangen ist![...] Désirée Nick (64) zum Beispiel!", überlegte die 52-Jährige. "Der würde ich das sofort zutrauen."

Getty Images Robbie Williams in der "The Tonight Show with Jay Leno" in Burbank im Juli 2004

Getty Images Udo Lindenberg bei der 70. Bambi-Verleihung

ActionPress Désirée Nick im Juni 2019 in Berlin

