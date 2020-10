Sie fühlt sich wohl in ihrer Haut! Die Sängerin Lizzo (32) ist bekannt dafür, sich gerne in freizügigen Looks zu präsentieren – sie trägt auch bei ihren Auftritten meist knappe Outfits. Auch ihr Tanzstil ist sehr körperbetont und in Clips auf Social Media zeigt sie sich regelmäßig beim Twerken. Die 32-Jährige setzt sich außerdem öffentlich für ein positives Körpergefühl und für Diversität ein. Seit mittlerweile sechs Monaten lebt Lizzo zudem vegan – und gibt nun ein Body-Update.

Auf ihrem TikTok-Account teilte die "Truth Hurts"-Interpretin ein Video, in dem sie über ihre neue Lebensweise spricht und sich erschlankt in einem sexy Badeanzug präsentiert. Auf einer älteren Aufnahme sieht man die Musikerin zunächst, wie sie sich einen ungesunden Milchshake zubereitet. Danach tauscht sie diesen gegen einen veganen Proteinshake ein und tanzt am Ende in einem fast transparenten String-Badeanzug. Dazu erklärte sie im Clip: Vor sechs Monaten habe sie beschlossen, vegan zu leben und ihre Essgewohnheiten zu ändern. Ihr neuer Lifestyle gebe ihr sehr viel Lebensfreude.

Trotzdem sei sie auch vorher nicht unzufrieden mit ihrem Körper gewesen. "Ich liebe mich und meinen Körper", sagte sie selbstbewusst. Sie sei ein "glückliches Mädchen" – egal ob mit oder ohne Extra-Kilos. Ihren Fans rät sie: "Liebe dich selbst in jedem Stadium deines Lebens, denn es gehört zu dir."

Instagram / lizzobeeating Lizzo im September 2020

Getty Images Lizzo, Sängerin

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

