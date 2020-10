Diese Zugfahrt wird Nathalie Bleicher-Woth (24) nicht so schnell vergessen! Die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin versprüht eigentlich fast immer gute Laune im Netz: Sie teilt regelmäßig Schnappschüsse, auf denen sie freudestrahlend in die Kamera grinst. Nun erlebt ihre Community sie jedoch plötzlich extrem aufgelöst in einer Instagram-Story – der Grund: Die 24-Jährige hatte ein extrem unangenehmes Erlebnis, sie wurde während einer Bahnfahrt plötzlich angespuckt: "Dann kam dieser Aggressive, kam auf mich… Er ist über den Sitz gesprungen und hat mich fast attackiert", erzählt sie unter Tränen.

