Bei Wioleta Psiuk (29) und Alexander Hindersmann (32) ist der Rosenkrieg ausgebrochen! Erst im Sommer verrieten der einstige Bachelorette-Sieger und die Bachelor-Finalistin, dass sie ein Paar sind. Überglücklich schmiedeten sie bereits Zukunftspläne. Schon im September hatte sich die heiße Liebe aber wieder abgekühlt und die zwei gingen getrennte Wege. Was zunächst recht friedlich abgelaufen zu sein scheint, entpuppt sich nun als regelrechte Schlammschlacht: Wioleta packte in einem noch unveröffentlichten Video über das Beziehungsende aus und Alex durchlebt in seiner Instagram-Story einen kleinen Ausraster.

