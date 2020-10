Gerade erst waren die After-Fans ganz aus dem Häuschen, da die Dreharbeiten für Teil drei und vier starteten. Nun wird die Freude darüber von schlechten Nachrichten überschattet: Die Produktion teilte via Instagram mit, dass sie für die Fortsetzung von Tessa (Josephine Langford, 23) und Hardins (Hero Fiennes-Tiffin, 22) Liebesgeschichte einige Änderungen am Cast vornehmen musste. So wird Landon-Darsteller Shane Paul McGhie durch Chance Perdomo (23) ersetzt. Auch die Rollen von Candice King, Charlie Weber (42) und Selma Blair (48) werden demnach neu besetzt. Die Begeisterung der Follower hält sich in Grenzen. "Warum müsst ihr den Film auch dieses Jahr drehen? Ich würde lieber warten und dafür denselben Cast sehen", schreibt eine erboste Userin.

