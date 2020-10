Zwei Wochen nach dem Love Island-Finale gibt Sandra Janina nun ein Liebesupdate, wie es zwischen ihr und Henrik Stoltenberg aussieht. Im Promiflash-Interview verrät die Blondine: Sie ist superglücklich mit dem Kölner! Die 21-Jährige guckte sich inzwischen sogar einige Folgen des Datingformats an – aber sah sie sich auch die an, in denen ihr Schatz noch mit Aurelia Lamprecht vercoupelt war? "Nee, die habe ich mir noch nicht angeguckt. Aus dem Grund, weil ich glaube, entweder gucke ich die mit Elena – meiner besten Freundin – an oder mit Henrik selbst, weil sonst schiebe ich da, glaube ich, einfach einen Film. Und das muss ja nicht sein”, gibt sie preis.

