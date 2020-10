Für Chethrin Schulze (28) steht schon in zwei Wochen eine wichtige Operation an. Obwohl sie gerade einmal seit einem Jahr stolze Besitzerin einer XXL-Silikonoberweite ist, möchte sie sich in 14 Tagen schon wieder von ihr trennen. Die ehemalige Love Island-Kandidatin lässt sich ihre 435-Milliliter-Kissen entfernen und steigt stattdessen auf 290 Milliliter pro Brust um. Ob sie ihre Mega-Boobies vorher noch einmal gebührend verabschieden will? Zumindest lud Chethrin nun ein Video auf Instagram hoch, bei dem sie den kompletten Fokus auf die beiden Prachtexemplare setzt.

