Auf die GZSZ-Zuschauer warten wieder pikante Szenen! Lügen, Intrigen und ganz viel Drama – genau das lieben die Fans der Daily wohl am meisten. Auch die Bettgeschichten der Serienfiguren sorgen in der Vergangenheit immer wieder für turbulente Geschichten. Philip zum Beispiel (Jörn Schlönvoigt, 34) hat während seiner Zeit im Kolle-Kiez schon die ein oder andere Liebschaft hinter sich. Die neuste Affäre dürfte jetzt vor allem einen noch ziemlich beschäftigten: seinen Halbbruder John (Felix von Jascheroff, 38). Philip schläft mit dessen Mutter. Achtung Spoiler!

Wie in einem RTL-Clip schon jetzt zu sehen ist, ist Drama im Anmarsch: Auf einer Geschäftsreise in Hannover lernt der Arzt die blonde Alicia kennen und verbringt eine heiße Nacht mit ihr. Womit er zu diesem Zeitpunkt wohl nicht rechnet: Das Wiedersehen lässt nicht lange auf sich warten. Philip trifft im Mauerwerk auf seine Bettgeschichte und verwickelt sie in ein Gespräch. Als kurz darauf John dazukommt, ist die Überraschung groß: Bei der Dame handelt es sich nicht um Alicia, sondern um Patrizia (Birgit Würz, 53), Johns Mutter. "Und du dachtest schon, du erkennst meine Mutter nicht", witzelt der Barkeeper.

Und das wäre nicht das erste Mal, dass eine Frau die Beziehung der beiden Brüder auf die Probe stellt. Schon vor einiger Zeit standen die Serien-Hotties beispielsweise auf dieselbe Frau. Während Elena (Elena Garcia Gerlach, 34) eine stetige On-Off-Liebschaft mit John hatte, war auch Philip total von ihr besessen. Damals stalkte er die dunkelhaarige Schönheit sogar zeitweise.

TVNOW / Rolf Baumgartner Philip (Jörn Schlönvoigt), Patrizia (Birgit Würz) und Emily (Anne Menden) bei GZSZ

TVNOW / Rolf Baumgartner Philip (Jörn Schlönvoigt), Emily (Anne Menden) und John (Felix von Jascheroff) bei GZSZ

RTL/Rolf Baumgartner Jörn Schlönvoigt, Felix von Jascheroff und Elena Garcia Gerlach

