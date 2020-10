Hier bekommt Justin Bieber (26) sein Fett weg! Der Sänger war vor allem während seiner Teenager-Jahre bekannt für seine zahlreichen Eskapaden. 2014 wurde er unter anderem festgenommen, weil er betrunken an einem illegalen Autorennen teilnahm. In den vergangenen Jahren wurde es aber etwas ruhiger um den "Baby"-Interpreten, auch dank seiner Frau Hailey Bieber (23), die für ihn in letzter Zeit – als sein Ruhepol – eine echte Stütze war. Nun scheint ihn seine Vergangenheit aber doch wieder einzuholen: Der australische Moderator David Koch beleidigt Justin live im TV!

In der australischen TV-Show "Sunrise" schockierte der Talkmaster David Koch seine Kollegen mit einigen Aussagen über JB. Er bezog sich dabei auf ein persönliches Treffen mit dem Popstar aus dem Jahr 2010. "Er war ein Arsch. Erinnert ihr euch, als er ins Studio kam? Er war ein absoluter Rotzbengel!", kritisierte David Koch das damalige Verhalten des jungen Künstlers. Co-Moderatorin Sam Armytage versuchte, die Situation zu entschärfen: "Ja, war er. Aber heute wissen wir warum: Er war einsam." Justin soll damals einen Mitarbeiter des Senders mit den Worten "Fass mich ja nie mehr an!" angeschrien haben.

Schon 2017 hatte Justin für sein damaliges Verhalten Reue gezeigt und sich mit einem Vorher-Nachher-Bild auf Instagram an seine Vergangenheit zurückerinnert: "Ich liebe es, denn es erinnert mich dran, dass ich zwar noch nicht da bin, wo ich hin möchte, aber Gott sei Dank, bin ich nicht mehr dort, wo ich mal war." Auch heute noch denkt der Kanadier an diese Zeit zurück und verarbeitet sein turbulentes Leben aktuell in seinem Song "Lonely".

Instagram / haileybieber Justin Bieber und Hailey Bieber, 2019

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Juli 2020

