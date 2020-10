Rebel Wilson (40) und ihr Partner Jacob Busch erleben einen ersten Pärchen-Meilenstein im total romantischen gemeinsamen Urlaub in Mexiko! Im Feriendomizil Cabo San Lucas lassen es sich die Schauspielerin und der Brauerei-Besitzer, die offiziell seit September zusammen sind, so richtig gut gehen. Dabei genießen sie unter anderem ein Abendbrot direkt am Strand und einen anschließenden Filmabend im Partnerlook, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt. Da kann sich die 40-Jährige auch mal einen Cheat Day gönnen, immerhin speckt sie in den vergangenen Monaten schon 20 Kilo ab und Jacob scheint noch dazu ein echter Motivator und sexy Trainer zu sein: "Wir machen ganz viel Sport zusammen", deutete die gebürtige Australierin in einem Netz-Post augenzwinkernd an.

