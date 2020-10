Oh là là – heißes Sexgeständnis von Dagi Bee (26) und Eugen Kazakov (26)! Die YouTube-Queen und der Creative Director sind seit mittlerweile über zwei Jahren miteinander verheiratet, aber leidenschaftlich ging es bei den beiden offenbar schon immer zu! Die Eheleute drehten jetzt nämlich ein Video, in dem sie besonders unangenehme Fragen beantworten. Dabei wollten die Fans unter anderem wissen, ob sie ihre Schäferstündchen schon mal in die Öffentlichkeit verlegt haben!

Und Eugen blieb den Zuschauern die Antwort darauf nicht lange schuldig: "Ja", sagte er darauf trocken im neuen YouTube-Clip. Mehr Details wollte er sich dazu allerdings leider nicht entlocken lassen. Auch zum verrücktesten Ort, an dem es Eugen und Dagi schon mal haben krachen lassen, wollten sie nicht genauer Auskunft geben. Das lässt allerdings darauf schließen, dass sie sich dabei ganz sicher nicht nur auf das Bett beschränken.

Aber auch über romantische Aspekte ihres Sexlebens plauderten die YouTuber im Video, das schon über 200.000 Mal angeschaut wurde. So fand Dagi zum Beispiel das erste Mal mit ihrem Liebsten sehr schön. Und der hatte damals auch den ersten Schritt in Richtung Zärtlichkeit gemacht – und sich zuvor viel Zeit damit gelassen: "Ich habe auf den richtigen Moment gewartet."

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee im Oktober 2020

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov im September 2020

