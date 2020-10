Was möchte Britney Spears (38) ihren Fans denn damit sagen? Die "Toxic"-Interpretin sorgte mit ihren Posts via Social Media in letzter Zeit des Öfteren für besorgte Kommentare ihrer Community: Einige Fans befürchten, dass die Popikone – die seit 2008 unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (68) steht – Hilfe benötige. Doch mit diesem neuen Video dürfte die Blondine ihren Bewunderern ordentlich eingeheizt haben: Britney warf sich jetzt für einen Social-Media-Clip in ein knappes Outfit und schwang die Hüften!

In einem neuen Instagram-Video lässt Britney die Hüllen fallen: Nur mit einem knappen schwarzen Unterhöschen, einem roten Wickeltop und einem Paar High Heels bekleidet, filmt sich die 38-Jährige für ihre Social-Media-Fans beim Tanzen. Dabei bewegt sie ihre Hüften lasziv im Takt von "Justify My Love" von Madonna (62), streicht sich immer wieder sinnlich über den Oberkörper und flirtet mit der Kamera.

Diese Art der Tanzeinlage bereitete dem Großteil ihrer Community allerdings eher Sorgen: "Britney, wir sind so verwirrt und verunsichert", "Es fühlt sich so an, als hätte ich das eigentlich nicht sehen dürfen" oder auch "Deine Augen sehen so leer aus", ließen einige besorgte Fans in der Kommentarspalte ihres Idols verlauten.

Instagram / britneyspears Britney Spears im Oktober 2020

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

Instagram / britneyspears Britney Spears im September 2020

