In der Ex on the Beach-Villa hat sich Max Schnabel (22) nach Ansicht seiner Mitbewohner nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Obwohl Georgia eigentlich gar nicht sein Typ ist, hatte er sich zu einem Techtelmechtel hinreisen lassen. Unter der Bettdecke ging es bei den beiden richtig zur Sache. Während die 19-Jährige sich aber Hoffnungen auf eine ernste Beziehung macht, scheint der Fahrlehrer die Nacht als einmalige Sache abtun zu wollen. Dieses Verhalten bleibt nicht lange ungestraft: Olivia Laurea teilt eine Backpfeife aus. Und damit nicht genug. Die Tänzerin flippt komplett aus.

"Du scheiß F*cker", hört man sie im Trailer zur siebten Folge schreien. In ihrer Wut muss die Berlinerin von ihrem Mit-Kandidaten zurückgehalten werden. Für ihren Liebsten Ferhat (28) scheint der gewalttätige Ausraster ziemlich überraschend zu kommen. Er sucht das Gespräch mit der 21-Jährigen und versteht offenbar die Welt nicht mehr. "Das war für mich der Schock des Jahres!", gesteht er ihr unter vier Augen. Und auch danach scheinen die zwei nicht zur Ruhe zu kommen – denn neuer Ärger ist bereits im Anmarsch. Im Vorschau-Clip wird klar: Ferhats Ex-Flirt Maddi taucht auf und könnte alte Gefühle wiederaufleben lassen. Immerhin hatte es zwischen ihr und dem Kölner bei Are You the One? heftig gefunkt.

Aber auch mit Olivia hatte er sich zuletzt schon sichtlich wohlgefühlt und die Zeit zu zweit in vollen Zügen genossen. Nach einer gemeinsamen Nacht in der Privatsuite schwärmte der 28-Jährige im Gespräch mit Promiflash: "Die Zweisamkeit mit Olivia war ganz gut und angenehm. Wir konnten einfach ausschalten. Ihre Art hat mir gefallen. Sie hat mich und meine Persönlichkeit immer verstanden."

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

