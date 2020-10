In einem neuen YouTube-Video nehmen Dagi Bee (26) und Eugen Kazakov (26) beim Thema Sex kein Blatt vor den Mund. So geben die beiden offen zu, dass sie sogar schon in der Öffentlichkeit miteinander geschlafen haben. An welchem Ort genau, verraten sie allerdings nicht. Auch, dass Dagi den Penis ihres Liebesten nicht als zu klein empfindet, erfahren die Zuschauer in dem ehrlichen Clip.

