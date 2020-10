Mit seiner Männlichkeit kann Rouven Engelhardt (32) bei diesem Date wohl nicht vor Bachelorette Melissa (25) glänzen! Der langhaarige Friseurmeister gehört zu den liebeshungrigen Single-Männern, die gerade versuchen, das Herz der ehemaligen Love Island-Teilnehmerin zu erobern. Doch ihr zukünftiger Partner sollte nicht nur Ex-Flirt Pietro Lombardi (28) in Sachen Knutschtalent übertrumpfen können, sondern auch mit einer Extra-Portion Humor ausgestattet sein. Könnte dabei vielleicht Rouven ins Spiel kommen? Der Stuttgarter nimmt sich selbst nicht besonders ernst und macht jetzt mit Witzen über sein Geschlechtsteil auf sich aufmerksam.

Ein Gruppendate durch die griechische Gebirgslandschaft hat nicht nur den 32-Jährigen vor harte Herausforderungen gestellt, sondern auch seinen Pillermann. "Dann sind wir unten angekommen in der Schlucht des eiskalten Todespeniswassers. Ich habe meinen Penis noch nie so klein gesehen. Das war schon Innenwuchs", entrüstet sich Rouven anlässlich der eisigen Begegnung seines besten Stücks mit dem kristallklaren Wasser. Obwohl der Bartträger eigentlich gerne zeigt, was er hat und des Öfteren auch mal seinen Po in die Kamera hält, kann er bei Melissa mit seiner Ausstattung untenrum während des Kletterdates leider nicht punkten.

Eine Promi-Dame dürfte Rouven aber trotz der Penis-Probleme weiter die Daumen drücken: Ex-Der Bachelor-Beauty Vanessa Prinz. Die Blondine verriet vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story, dass der gebürtige Speyerer ein guter Freund ihres neuen Partners ist.

